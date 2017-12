Sofort-Zugriff beim PC-Start: So läuft die Windows 10-Anmeldung automatisch

Wenn Sie Windows 10 starten, müssen Sie sich jedes Mal neu anmelden. Sie möchten diesen Vorgang automatisieren, um Zeit zu sparen. Doch in der Systemsteuerung finden Sie keine Option für eine automatische Anmeldung.

In Windows 10 ist die Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort standardmäßig aktiviert. Die in den Vorgängerversionen enthaltene Möglichkeit für die automatische Anmeldung hat Microsoft in Windows 10 entfernt.

Mit einem gut versteckten Tool von Windows 10 können Sie die automatische Anmeldung aktivieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Geben Sie den Befehl "netplwiz" in die "Windows durchsuchen/ Frag mich etwas-Zeile" in der Taskleiste ein. Geben Sie bei einer möglichen Abfrage das Administrator- Passwort ein. Markieren Sie Ihr Benutzerkonto und entfernen Sie den Haken bei "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben". Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung ein und in der darunter folgenden Zeile erneut.

Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn Sie Ihren Computer allein nutzen.