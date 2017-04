Soll ich die optionalen Windows- 7-Updates installieren?

Frage an die Redaktion: „Ich bin Ihrem Rat gefolgt und habe die automatische Installation von optionalen Updates abgeschaltet, damit mich Windows 7 nicht mehr länger mit dem Upgrade auf Windows 10 nervt. Doch jetzt habe ich zufällig eine ganze Reihe von optionalen Updates entdeckt, die noch nicht installiert wurden. Was soll ich mit denen machen? Empfiehlt es sich, diese nachzuinstallieren? Und was hat es zu bedeuten, dass einige davon in kursiver Schrift angezeigt werden?“

Antwort: Die verfügbaren optionalen Updates können Sie beruhigt installieren. Darunter befinden sich sehr sinnvolle Treiber- Updates für Ihren Lenovo-PC, Office-Updates usw. und es sind keine negativen Folgen für Ihr System zu erwarten.

Die kursive Schrift kennzeichnet optionale Updates, die von Microsoft als empfohlen eingestuft sind. Dass diese Einstufung nicht immer aussagekräftig ist, erkennen Sie daran, dass in Ihrem Fall laut meiner Recherche auch das Upgrade-Tool für Windows 10, eine Fehlerbehebung für Computer mit AMD-Prozessor und eine Sprachunterstützung für asiatische Sprachen so gekennzeichnet sind.

Mein Tipp: Was die Updates bewirken und ob sie für Ihren PC sinnvoll sind, erfahren Sie nach dem Anklicken eines Eintrags in der rechten Randspalte.