Tuning-Programme machen Ihr System nicht schneller

Der wichtigste Grund, der gegen den Kauf eines Tuning-Programms wie zum Beispiel AVG TuneUp spricht: Die Investition von rund 28 Euro/Jahr hat in der Regel keinerlei positive Auswirkung auf das Tempo Ihres PCs bzw. Ihres Windows 7.

Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen: Tuning-Programme machen Ihren PC nicht messbar schneller. Der Kauf ist also herausgeschmissenes Geld.

Ich habe selbst mehrfach Funktions- und Vergleichstests von Tuning-Tools an Windows-7-Systemen durchgeführt und das Ergebnis mit verschiedenen Testprogrammen („Benchmarks“) überprüft. Das Ergebnis: Keine Verbesserung! Im Gegenteil, der PC startete in einigen Fällen sogar langsamer als zuvor oder erreichte in den Benchmarks eine niedrigere Punktzahl als vor der Optimierung.

Deshalb kann ich Ihnen guten Gewissens sagen: Der Einsatz von Tuning-Programmen hat in der Regel keine positive Auswirkung.