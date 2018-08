Versteckte Superfotos auf der Festplatte aufspüren

Was ich an Windows 10 richtig klasse finde: Jeden Tag begrüßt mich der Sperrbildschirm, also der, der der Anmeldeseite vorgeschaltet ist, mit einem anderen, äußerst schicken Hintergrundbild. Da habe ich mich gefragt: Wie komme ich an diese Bilder heran, etwa um sie als Bildschirmhintergrund einzusetzen? Nach intensiver Recherche habe ich jetzt herausbekommen, wie das klappt.

Dazu müssen Sie wissen: Diese „Windows Blickpunkt“ genannten Bilder speichert Windows 10 auf der Festplatte in einem versteckten Ordner. Microsoft will offenbar nicht, dass Sie die Prachtaufnahmen finden. Denn die entsprechenden Dateien tragen kryptische Namen und lassen sich nicht als Bilder erkennen. Um die Fotos aufzuspüren, müssen Sie also trickreich sein.

In Windows 10 drücken Sie gleichzeitig Windows-Taste + R und tippen im neuen Fenster folgenden Befehl ein: "%localappdata%\Packages\Microsoft.Windows.Content DeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets" Klicken Sie dann auf "OK". Sie landen im Ordner „Assets“. Kopieren Sie diesen Ordner auf die Arbeitsoberfläche und öffnen Sie ihn an von dort aus. Klicken Sie oben im Explorer auf "Ansicht" und "Extra große Symbole". Wie Sie nun sehen, sehen Sie nichts. Deswegen halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle zwischen den Dateien. Im Aufklappmenü wählen Sie dann "Powershell-Fenster hier öffnen". Tippen Sie anschließend den Befehl "cmd" ein und drücken Sie Enter, gefolgt von "Rename *.* *.jpg", und drücken Sie "Enter".

Nach Drücken der Enter-Taste erhalten alle Bilddateien im Ordner die korrekte .jpg-Dateiendung und werden sichtbar – Sie erkennen die Fotos. Die Bilder können Sie nun in einem separaten Ordner sichern und per Rechtsklick etwa als Desktophintergrund festlegen. Den „Assets“-Ordner auf dem Desktop sollten Sie dann löschen.