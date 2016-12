Warum bekommen einige Programme keinen Internetzugriff?

Frage an die Redaktion: „Seit Kurzem bekomme ich sehr häufig Fehlermeldungen von Programmen, die aufs Internet zugreifen möchten: Updates schlagen fehl, der Login meines Cloudprogramms funktioniert nicht mehr usw. Die Internetverbindung funktioniert aber, ich kann problemlos surfen und E-Mails abrufen. Ich habe schon alle Einstellungen der Windows-7-Firewall überprüft, dort sind die betreffenden Programme nicht gesperrt. Kann das Problem damit zusammenhängen, dass ich kürzlich meinen Internetprovider gewechselt habe?“

Antwort: Wenn mit dem Providerwechsel auch ein Wechsel Ihres WLAN-Routers einhergegangen ist, können dessen restriktive Voreinstellungen für die Probleme verantwortlich sein. In dem Fall müssten Sie mithilfe des zugehörigen Handbuchs die Optionen der Hardware-Firewall überprüfen und falls nötig Ihre Anwendungen freigeben.

Ebenfalls möglich ist eine ganz einfache Fehlerursache: Sie haben sich versehentlich über den (WLAN-) Gastzugang des Routers angemeldet. In dem Fall sind in der Regel außer E-Mail und Browser keine anderen Anwendungen für den Internetzugang freigegeben. Melden Sie sich über den regulären Zugang an, dann sollte alles funktionieren.