Warum erkennt mein Laptop das WLAN nicht mehr?

Frage an die Redaktion: „Seit ein paar Tagen verbindet sich mein Laptop nicht mehr mit dem WLAN und ich weiß nicht warum. Am PC klappt die Verbindung bestens. Und auch als ich den Laptop per Kabel an den Router angeschlossen habe, hatte ich Verbindung ins Internet. Was ist also die Ursache für das Problem?“

Antwort: Die meisten Laptops besitzen eine Funktion, mit der die Funkverbindungen bzw. der WLAN-Adapter per Tastendruck oder Gehäuseschalter deaktiviert werden können.

Falls es keinen Gehäuseschalter bzw. keine separate Funktionstaste zu diesem Zweck gibt, werfen Sie doch einmal einen Blick auf die Tastatur. Dort gibt es dann irgendwo eine Taste mit (meist farblich abgesetztem) Antennen-Symbol, die in Kombination mit der Fn-Taste den WLAN-Adapter ein- und ausschaltet. Nach dem Einschalten sollte die WLAN-Verbindung wieder ordnungsgemäß funktionieren.