Warum ist mein Internet manchmal so langsam?

Frage an die Redaktion: „Ich habe seit einiger Zeit Windows 10 und nun ist meine Internetverbindung manchmal sehr langsam. Ich habe bereits mit der Störungsstelle telefoniert. Die sagten mir, dass die Leitung in Ordnung sei. Was kann ich dagegen tun?“

Antwort: Haben Sie Windows 10 im Einsatz, missbraucht Microsoft wahrscheinlich Ihren Computer als Verteilerstation für Updates. Haben Sie eines oder mehrere Updates auf Ihren PC heruntergeladen, sendet Windows 10 diese Daten auch andere Rechner im Internet. Das spart Microsoft Geld und Rechner-Ressourcen, geht aber zulasten Ihrer Internetgeschwindigkeit.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Bereitstellung von Updates zu unterbinden:

Drücken Sie die Windows-Taste + I, um die Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie auf "Update und Sicherheit". Klicken Sie oben auf "Windows Update" und dann auf "Erweiterte Optionen". Klicken Sie auf den Link "Übermittlung von Updates auswählen". Stellen Sie den Schalter auf "Aus".

Meiner Meinung nach ist es eine Unverschämtheit, dass Microsoft eine solche Funktion implementiert hat und nutzt, zumal dabei viele Fragen offenbleiben. Hat Microsoft bedacht, was passiert, wenn ein mit Viren infizierter PC Updates an andere PCs im Internet verteilt? Offensichtlich nicht, deshalb rate ich Ihnen auch aus Sicherheitsgründen, die Übermittlung von Updates zu deaktivieren.