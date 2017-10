Warum kann ich eine Datei aus dem Internet nicht löschen?

Frage an die Redaktion: „Ich habe neulich eine Datei mit einem „persönlichen Frühlingsgruß“ heruntergeladen und dann versucht, sie wieder zu löschen. Dabei erscheint aber nur die Fehlermeldung "Das Element befindet sich nicht mehr in C/Benutzer/Herbert/ Downloads. Überprüfen Sie den Ort des Elements". Was ist hier passiert und was kann ich tun?“

Antwort: Die Tatsache, dass sich dieser „Frühlingsgruß“ einmal in Ihrem Download-Ordner befunden hat und jetzt nicht mehr dort auffindbar ist, deutet stark darauf hin, dass Ihr Virenschutzprogramm seine Finger im Spiel hatte. Wahrscheinlich haben Sie mit dem Frühlingsgruß unbemerkt ein Schadprogramm heruntergeladen.

Ihr Virenschutzprogramm hat diese Datei in seinen Quarantäne-Ordner verschoben oder gelöscht. Dann können Sie auch nicht mehr darauf zugreifen bzw. die Datei löschen. Mein Tipp: Aktualisieren Sie die Ansicht des Explorers per Tipp auf die Taste F5. Danach dürfte die Datei nicht mehr sichtbar sein.