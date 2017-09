Warum kann ich keine Programme mehr installieren?

Frage an die Redaktion: „Seit Kurzem kann ich keine Programme mehr in meinem Windows 7 installieren. Ich erhalte immer nur die Fehlermeldung, dass das Installationsprogramm einen Ordner nicht erstellen kann, weil der Zugriff verweigert wurde. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?“

Antwort: Die Fehlermeldung besagt, dass dem Installationsprogramm die Rechte fehlen, um einen für die Software erforderlichen Ordner anzulegen. Das ist meistens der Fall, wenn Sie als Nutzer nicht über Administratorrechte verfügen.

Lösung 1: Um Ihre Programme installieren zu können, melden Sie sich einfach mit Ihrem Administratorkonto bei Windows 7 an. Danach sollte es keine Fehlermeldung "Zugriff verweigert" mehr geben.

Lösung 2: Falls Sie bereits als Administrator angemeldet sind, kann auch ein übereifriges Sicherheitsprogramm die Ursache für das Problem sein. Schalten Sie in dem Fall vor der Installation eines Programms testweise Ihre Antivirensoftware aus.

Lösung 3: Als dritten Lösungsansatz können Sie versuchen, das Installationsprogramm zusätzlich von Hand mit Administratorrechten auszuführen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Programmdatei und anschließend im Kontextmenü auf "Als Administrator ausführen".