Warum kann ich nicht mehr auf diese Internetseite zugreifen?

Frage an die Redaktion: „Seit Kurzem kann ich nicht mehr auf die Seite des Shopping- TV-Senders QVC zugreifen. Jedes Mal, wenn ich die Adresse www.qvc.de aufrufe, erhalte ich nur die Fehlermeldung Sie haben keine Berechtigung, auf diesem Server zuzugreifen. Woran liegt das und wie werde ich das Problem los?“

Antwort: Zunächst einmal würde ich hier nach den einfachsten Fehlerursachen Ausschau halten: Wäre es möglich, dass sich vielleicht ein Tippfehler bei der Eingabe der Internetadresse eingeschlichen hat? Oder dass Sie eine fehlerhafte Internetadresse in Ihren Lesezeichen abgespeichert haben? Wenn ja, korrigieren Sie einfach die Adresse.

Es könnte aber auch sein, dass Ihr Browser mit einem Schadprogramm befallen ist, das Sie auf eine andere Seite umleiten will. Untersuchen Sie Ihren PC deshalb mit dem Tool "Adwcleaner" auf unerwünschte Werbeprogramme. Wichtig: Beenden Sie vor dem Start von Adwcleaner alle anderen Programme bzw. schließen Sie alle Dateien. Nach dem Start von Adwcleaner klicken Sie auf Suchlauf, nach dessen Ende auf Löschen und dann so oft auf OK, bis der PC neu startet. Falls ein unerwünschtes Programm im Spiel war, sollte das damit beseitigt sein.