Warum wird mein DVD-Laufwerk nicht mehr angezeigt?

Frage an die Redaktion: „Seit ein paar Tagen wird das DVD-Laufwerk meines Laptops nicht mehr im Explorer angezeigt. Wenn ich eine CD oder DVD einlege, passiert nichts und ich kann nicht auf die Daten zugreifen. Was kann ich dagegen tun?“

Antwort: Wenn das Laufwerk nicht mehr anläuft und die eingelegten CDs/DVDs nicht einlädt, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Hardware-Problem. Haben Sie schon einmal kontrolliert, ob es noch fest in seinem Einschub sitzt? Bei manchen Laptops ist der Ausbau des optischen Laufwerks vorgesehen, dementsprechend kann das Gerät entriegelt und aus dem Laptop genommen werden. Wenn es sich gelöst hat, dürften die elektrischen Kontakte unterbrochen sein, und dann funktioniert das Gerät nicht mehr.

In so einem Fall ziehen Sie das Laufwerk einmal ganz aus dem Laufwerksschacht, damit der Verriegelungsmechanismus in seine Ausgangsposition geführt wird. Danach schieben Sie es wieder hinein, bis es spürbar einrastet. Dadurch sollten alle Kontakte wieder verbunden sein und das Laufwerk wieder funktionieren.