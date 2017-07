Was hat diese Fehlermeldung im Internet Explorer zu bedeuten?

Frage an die Redaktion: „Bei jedem Start des Internet Explorers erhalte ich die Meldung r6025 pure virtual function call. Damit kann ich rein gar nichts anfangen. Was hat das zu bedeuten und was kann ich dagegen tun?“

Antwort: Die bei Ihnen angezeigte Meldung ist eine Fehleranzeige der Programmiersprache C++, die auf einen Programmierfehler in einer Anwendung hinweist.

Wenn die Meldung beim Start des Internet Explorers auftaucht, ist wahrscheinlich eine der bei Ihnen installierten Browser-Erweiterungen defekt. Um das zu beheben, versuchen Sie doch einmal, den Internet Explorer zurückzusetzen. Das ist in wenigen Mausklicks erledigt:

Klicken Sie im Internet Explorer oben rechts auf das Zahnrad- Symbol, dann im Menü auf "Internetoptionen" und im nächsten Fenster auf die Registerkarte "Erweitert". Dort finden Sie die Schaltfläche "Zurücksetzen". Klicken Sie darauf, um alle Einstellungen des Internet Explorers auf ihre Standardwerte zurückzusetzen und alle installierten Erweiterungen zu entfernen. Damit sollte die Fehlermeldung verschwunden sein.

Falls das nicht hilft, kann unter Umständen ein unerwünschtes Werbeprogramm für die Meldung verantwortlich sein. Unerwünschte Programme haben oft die unangenehme Eigenschaft, dass Sie sich nicht von Hand deaktivieren bzw. deinstallieren lassen. In dem Fall sollten Sie sich das Tool "Adwcleaner" aus dem Internet herunterladen und damit Ihren PC säubern: