Was kann ich gegen die Abstürze beim Schreiben tun?

Frage an die Redaktion: „Mein Laptop läuft im Großen und Ganzen sehr stabil, aber beim Schreiben von Texten friert er immer urplötzlich ein und reagiert auf keine Eingabe mehr. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich eine E-Mail schreibe oder einen Text in Word. Ich bekomme kaum noch eine E-Mail ohne Absturz zu Ende geschrieben. Was kann ich dagegen tun?“

Antwort: Wenn nur das Schreiben von Texten die Abstürze verursacht, liegt der Verdacht nahe, dass eine Software zur Unterstützung von Texteingaben dafür verantwortlich ist. Deshalb mein Ratschlag: Wenn Sie ein Wörterbuch-Programm, ein Programm zur Rechtschreibprüfung, ein Programm zur Verwaltung von Textbausteinen o.Ä. in Ihrem System installiert haben, sollten Sie dieses über die Systemsteuerung deinstallieren.

Die Nagelprobe für solche Phänomene ist immer der Start im abgesicherten Modus. Gehen Sie so vor:

Starten Sie den PC neu und drücken Sie unmittelbar nach dem Neustart – und noch vor dem Laden von Windows 7 – (ruhig mehrfach) die Taste F8. Wählen Sie im Bootmenü von Windows 7 mit den Pfeiltasten den Eintrag "Abgesicherter Modus" und drücken Sie die Enter-Taste. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto bei Windows 7 an und überprüfen Sie, ob die Abstürze dann noch auftreten.

Falls der Fehler jetzt nicht mehr auftritt, ist in der Tat eines Ihrer installierten Programme für die Abstürze verantwortlich. Starten Sie Windows 7 wieder im normalen Modus und deinstallieren Sie die verdächtigen Programme.

Sollten Sie kein spezielles Programm zur Unterstützung von Textarbeiten installiert haben, deinstallieren Sie über die Systemsteuerung konsequent alle Tools und Programme, die Sie nicht mehr in Gebrauch haben. Vielleicht können Sie ja einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Beginn der Abstürze und der Installation eines bestimmten Programms herstellen. In dem Fall sollten Sie genau an dieser Stelle mit dem Deinstallieren anfangen.