Was kann ich tun, damit Excel meine Daten wiederfindet?

Frage an die Redaktion: „Irgendetwas stimmt mit meinem Windows 7 nicht: Ich lege mir immer eine Verknüpfung zu einer Excel-Datei mit meinen Blutzuckerwerten auf dem Desktop an. Aber Windows 7 wandelt diese Verknüpfung nach ein paar Tagen in einen fixen Dateispeicherort um. Der ursprüngliche Dateispeicherort wird aufgegeben, dort finden sich nur noch die 2-3 Tage alten Daten wieder. Wenn ich die Datei auf dem Desktop lösche, sind die neuesten Eingaben verloren. Was kann ich tun, damit Windows 7 dieses Verhalten abstellt?“

Antwort: Ihre Beschreibung des Problems klingt danach, dass Sie die Excel-Datei mit Ihren Blutzuckerdaten zwischenzeitlich auf dem Desktop abspeichern und deshalb die Verbindung zwischen Ihrer Verknüpfung und der Tabelle mit den neueren Blutzuckerwerten verloren geht. Es müsste nach Ihrer Beschreibung eigentlich Folgendes passieren:

Sie legen auf dem Desktop eine Verknüpfung zur Excel-Datei an. Sie öffnen die Excel-Datei mithilfe der Verknüpfung und bearbeiten diese in Excel. Irgendwann nutzen Sie jedoch zum Speichern nicht den Befehl "Speichern", sondern "Speichern unter" und legen die Datei in Kopie auf dem Desktop ab. Jetzt liegen sowohl eine Verknüpfung als auch eine Excel- Datei mit demselben Namen auf dem Desktop. Die Verknüpfung verweist immer noch auf die ursprüngliche Kopie der Tabelle mit dem alten Bearbeitungsstand. In der Excel- Datei auf dem Desktop sind dagegen die neuesten Daten gespeichert. Durch Löschen der Excel-Datei auf dem Desktop verlieren Sie Ihre neuesten Eingaben. Wenn Sie die Tabelle wieder über die Verknüpfung öffnen, landen Sie dagegen in der ursprünglichen Datei.

In dem Fall ist die Lösung einfach: Achten Sie darauf, beim Speichern Ihrer Eingaben in Excel immer den Befehl "Speichern" zu nutzen bzw. auf das Disketten-Symbol zu klicken. Mit "Speichern unter" legen Sie dagegen ungewollt eine Kopie Ihrer Tabelle an.