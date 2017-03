Was kann ich tun, um die Lupe wieder nutzen zu können?

Frage an die Redaktion: „Aufgrund einer Augenkrankheit bin ich bei der Nutzung von Windows 7 auf die Bildschirmlupe angewiesen. Seit ich ein anderes Farbschema mit erhöhten Kontrasten eingestellt habe, funktioniert sie jedoch nicht mehr richtig. Anstelle der Lupe erscheint immer nur ein schmaler Balken am oberen Bildschirmrand. Was kann ich tun, damit die Lupe wieder normal funktioniert?“

Antwort: Wenn die Lupe als „schmaler Balken“ am oberen Bildschirmrand erscheint, versuchen Sie einfach, sie durch Klicken und Ziehen ein Stück nach unten zu bewegen.

Erfahrungsgemäß springt der Lupenbereich dadurch sofort in seine eigentliche Form zurück. Wahlweise können Sie die Größe des Lupenbereichs auch mit der Maus verändern (auf den Rand der Lupe klicken und ziehen).