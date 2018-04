Websiten in sekundenschnelle aufrufen: So nutzen Sie den schnellsten Server zum Surfen – und das sogar gratis

Trotz schnellem DSL-Anschluss dauert es sehr lange, bis eine Webseite aufgerufen wird. Das Blättern auf der einmal aufgerufenen Webseite läuft dann gewohnt schnell ab.

Ihr Internetanbieter baut die Verbindung zur gewünschten Webseite über einen langsamen DNS-Server auf. DNS steht für Domain Name System und dieses System ist sozusagen das Telefonbuch des Internets. Weichen Sie auf einen schnelleren DNSServer aus. Das erhöht die Geschwindigkeit beim Aufruf von Webseiten spürbar.

Wenn Sie Ihren Browser starten und die Adresse einer Webseite eingeben, passiert sehr viel im Hintergrund. Der Name der Adresse wird mittels eines DNS-Servers in eine IP-Adresse umgewandelt. Nur so kann die gewünschte Webseite im Internet gefunden werden.

Im Internet gibt es viele DNS-Server, denn die meisten Internetanbieter betreiben eigene Geräte. Es gibt dabei schnelle und langsame Server. Erfolgt der Aufruf einer Webseite über einen schnellen DNS-Server, so wird die dazugehörige IP-Adresse schneller ermittelt und die Webseite auch schneller in Ihrem Browser geöffnet.

Sie können sich das wie die Suche in einem Telefonbuch vorstellen. Bei einem gut sortierten Telefonbuch finden Sie einen Eintrag wesentlich schneller als bei einem weniger gut sortierten Telefonbuch. Genauso verhält es sich auch mit den DNS-Servern: Mit einem schnelleren DNS-Server werden Ihre Anfragen schneller beantwortet.

Stellen Sie Ihren Internetzugang auf einen der schnellsten DNS-Server ein

Was viele nicht wissen: Google stellt einen der schnellsten DNSServer zur Verfügung, und das gratis. Die Einrichtung geht ganz einfach: