Wie bekomme ich heraus, welchen Inhalt die vielen Updates für Windows 10 haben?

Frage an die Redaktion: „Ich halte meinen Computer mit Updates immer auf einem aktuellen Stand. Da die Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden, bin ich im Einzelnen nicht darüber informiert. Jetzt würde mich aber doch interessieren, welche Fehler mit den Updates behoben und welche Sicherheitslücken geschlossen wurden. Woher bekomme ich die Informationen, was in den einzelnen Updates steckt?“

Antwort: Wenn Microsoft die Windows-10-PCs wieder einmal mit neuen Updates ausstattet und Sie wissen wollen, was sich geändert hat, beginnt eine mühsame Suche. Denn Microsoft verweist recht lapidar auf eine Vielzahl an Artikeln in der Knowledge-Base (deutsch: Wissensdatenbank), in denen die Änderungen dokumentiert werden.

Diese zeitraubende Suche erspart Ihnen die neue Webseite „Windows 10 Update History“, denn dort werden alle Änderungen von Windows 10 zentral dokumentiert. Auf der Webseite mit der Update History von Windows 10 finden Sie genaue Angaben zu den Änderungen und zu den Updates für alle erschienenen Windows-10-Versionen. Aktuell werden alle Änderungen bis Februar 2016 dokumentiert.

Hier finden Sie den dazugehörigen Link: support.microsoft.com/de-de/help/4000825.