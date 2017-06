Wie bringe ich das WLAN auf meinem Laptop in Betrieb?

Frage an die Redaktion: „Ich habe auf meinem Medion-Laptop Windows Vista gelöscht und anschließend Windows 7 installiert. Leider bekomme ich jetzt keine Internetverbindung, ich kann nirgendwo die Zugangsdaten für mein WLAN eingeben. Muss ich vielleicht einen Treiber bei Medion herunterladen?“

Antwort: Damit die Netzwerk-/WLAN-Verbindung funktioniert, muss unter Windows 7 in der Tat der passende Hardware- Treiber von Medion installiert werden. Allerdings erkennt Windows 7 oft schon selbstständig, welche Hardware im Gerät verbaut ist, und installiert einen eigenen Treiber.

Ob das so ist, können Sie bei einem Blick in den Geräte-Manager von Windows 7 überprüfen: Wenn dort ein WLAN-Chip aufgeführt ist, ist bereits ein passender Treiber installiert. In dem Fall finden Sie rechts unten in der Taskleiste das Symbol für Funknetzwerke und ein Sternchen daneben zeigt an, dass ein WLAN in Empfangsreichweite ist. Klicken Sie auf das Symbol, dann in der Liste auf Ihr eigenes Netzwerk und dann auf Verbinden. Danach können Sie das WLAN-Passwort eingeben und die Verbindung herstellen.

Zeigt der Geräte-Manager noch keinen WLAN-Adapter an, laden Sie auf einem zweiten PC die Treiber für die Netzwerkchips von der Medion-Homepage herunter. Speichern die Datei mit dem Installationsprogramm auf einem USB-Stick und führen dann damit auf dem Laptop die Installation durch.