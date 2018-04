Wie Google mit Ihren Daten Milliardengewinne scheffelt – und wie Sie das stoppen

Wie würden Sie reagieren, wenn die Dame an der Supermarktkasse über Ihre Probleme beim Wasserlassen Bescheid wüsste? Oder der Metzger über Ihre derzeitigen finanziellen Engpässe? Wahrscheinlich empört. Im Internet ist es dagegen ganz normal, dass Unternehmen und andere Organisationen bestens über private Dinge informiert sind.

Nehmen wir einmal das Beispiel Google. 1998 setzte das Unternehmen einen Meilenstein mit der Erfindung einer Suchmaschine. Für Nutzer, die zu dieser Zeit ihre ersten Schritte ins Internet wagten, war Google der Wegweiser. Alles wirkte ganz harmlos: bunte Buchstaben, simple Bedienung, sympathisches Unternehmen, gegründet von zwei Computerfreaks. Jetzt, 18 Jahre später, ist aus dem Garagenprojekt ein Weltkonzern mit 75 Milliarden US-Dollar Umsatz entstanden. Im Visier hat er die Daten seiner Nutzer.

Jeder nutzt Google

Sicher haben Sie auch schon mindestens einmal einen Dienst des US-Internetgiganten genutzt – man kann ihnen schließlich kaum entkommen. Allein die Suchmaschine bearbeitet aktuell mehr als 5 Milliarden Suchanfragen am Tag. Aus jeder einzelnen Anfrage generiert das Unternehmen Daten, das es für eigene Zwecke nutzt. Obwohl Google sich den Slogan „Don’t be evil“ – also: Sei nicht böse – auf die Fahnen schreibt, ist inzwischen das Gegenteil der Fall. Das Unternehmen hat durch sein Wissen inzwischen nahezu grenzenlose Macht und teilt diese zum Beispiel mit Rüstungskonzernen und US-Behörden.