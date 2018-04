Wie kann ich Ausschnitte am Bildschirm in einer für mich lesbaren Größe darstellen?

Frage an die Redaktion: „Es ist zum Verrücktwerden: Wenn ich im Netz surfe, gibt es auf jeder Seite gefühlt 100 verschiedene Schriftgrößen. Mal sind Textpassagen winzig, mal groß. Bisher habe ich immer mit der Zoom-Funktion in meinem Browser gearbeitet. Dadurch wird aber immer gleich alles groß. Und öffne ich dann neue Tabs, werden mir diese Seiten auch vergrößert dargestellt. Ich schiebe also den Regler ständig zwischen 100 % und 300 % hin und her. Gibt es keine Möglichkeit, einfach nur einzelne Passagen auf einer Internetseite zu vergrößern?“.

Antwort: Ich kann Ihren Ärger gut nachvollziehen. Manche Passagen auf Webseiten oder in Dokumenten werden so klein dargestellt, dass sie kaum lesbar sind. Das ist beispielsweise oft bei Lizenz- oder Geschäftsbedingungen so.

In diesen Fällen wünschten sich viele Anwender eine Lupe, um den Text besser lesen zu können.

Eine solche Lupe gibt es in Windows, die Funktion ist allerdings kaum bekannt. Bei Bedarf rufen Sie die Bildschirmlupe so auf: Drücken Sie die Windows-Taste + R und geben Sie "magnify" in die "Öffnen"-Zeile ein. Sie können "magnify" auch direkt in die "Web/Windows durchsuchen- Zeile" unten in der Taskleiste eingeben.

Je nach Voreinstellung zeigt die Lupe entweder den gesamten Bildschirm oder nur einen Ausschnitt davon vergrößert an. Die Einstellung dazu nehmen Sie mit einem Rechtsklick auf das Lupensymbol in der Taskleiste vor. In der Bildschirmlupe klicken Sie auf Ansicht und wählen die gewünschte Darstellung.