Wie kann ich die Anzeige meines Monitors optimieren?

Frage an die Redaktion: „Ich bin mit der Darstellung von Bildern und Texten auf meinem Monitor nicht zufrieden. Trotz hoher Auflösung wirken die Farben blass, die Kontraste schlecht und die Schriften unscharf. Die Installation eines neuen Grafiktreibers hat überhaupt nichts gebracht. Wie kann ich die Anzeige meines Monitors optimieren?“

Antwort: Für eine augenschonende und korrekte Einstellung Ihres Monitors empfehle ich Ihnen das in Windows integrierte Programm DCCW.

Und so rufen Sie DCCW auf: Drücken Sie die Windows-Taste + R und geben Sie "dccw" in die Öffnen-Zeile ein. Übrigens: DCCW steht für Display Color Calibration for Windows (zu Deutsch: Bildschirm- Farbkalibrierung für Windows).

Das Programm führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Vorgang der Monitoroptimierung. Beachten Sie die jeweiligen Kalibrierungsbilder und führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Monitor optimal einzustellen: