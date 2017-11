Wie kann ich die zuletzt verwendeten Dokumente in der Taskleiste ausblenden?

Frage an die Redaktion: „Wenn ich in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf ein geöffnetes Programm klicke, erhalte ich unter Zuletzt verwendet eine Übersicht aller zuletzt bearbeiteten Dateien. In Word werden beispielsweise alle Word-Dokumente aufgelistet, die ich zuletzt geöffnet hatte. Das will ich aber nicht. Wie kann ich die Auflistung der zuletzt verwendeten Dokumente abstellen?“

Antwort: Die Funktion, dank der die zuletzt geöffneten Dateien in Windows angezeigt werden, bezeichnet man als „Sprungliste“. Die Sprungliste können Sie jederzeit mit einem Rechtsklick auf das geöffnete Programm in der Taskleiste anzeigen. Bei Windows 7 finden Sie die Sprungliste auch im Startmenü unter "Zuletzt verwendet". Ebenso sehen Sie die Sprungliste im Startmenü der jeweiligen Programme.

Deaktivieren Sie die Sprunglisten wie folgt:

In Windows 10 klicken Sie auf "Start" und öffnen die "Einstellungen". Öffnen Sie die "Personalisierung" und klicken Sie links auf das Register "Start". Deaktivieren Sie die Option "Zuletzt geöffnete Elemente in Sprunglisten im Startmenü oder auf der Taskleiste anzeigen".

In Windows 8.1 klicken Sie rechts auf "Start", öffnen die Systemsteuerung und klicken auf "Taskleiste und Navigation". Im Register "Sprunglisten" deaktivieren Sie im Abschnitt "Datenschutz" die Option "Zuletzt geöffnete Elemente in Sprunglisten speichern und anzeigen".

In Windows 7 klicken Sie auf "Start", "Systemsteuerung" und "Taskleiste und Startmenü". Im Register "Startmenü" deaktivieren Sie im Abschnitt "Datenschutz" die Option "Liste zuletzt geöffneter Dateien speichern und anzeigen".