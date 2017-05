Wie kann ich mein Laufwerk D: aufteilen?

Frage an die Redaktion: „Die Festplatte in meinem PC ist in zwei Partitionen aufgeteilt: C: mit Programmen und Betriebssystem und D: mit meinen persönlichen Daten. Ich würde D: gerne aufteilen und eine dritte Partition anlegen. Wie muss ich dazu vorgehen?“

Antwort: Sie können die D-Partition mit der Windows-7- Datenträgerverwaltung verkleinern und anschließend eine dritte Partition anlegen. Das geht so: