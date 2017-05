Wie kann ich meine WLAN-Verbindung stabilisieren?

Frage an die Redaktion: „Mit meinem Windows 7-Laptop habe ich immer wieder ein Problem: Die WLAN-Verbindung ist weg und ich kann nicht aufs Internet zugreifen. In der Taskleiste erscheint dann ein gelbes Warnsignal am Netzwerksymbol. Dann lasse ich die Problemlösung laufen, aber das stellt die Verbindung immer nur für kurze Zeit wieder her. Was kann ich tun, damit ich endlich eine stabile Internetverbindung bekomme?“

Antwort: Beim Surfen per WLAN gibt es verschiedene Ursachen, die für eine schwankende Verbindung sorgen können.

Am häufigsten verantwortlich: Schlechter Funkempfang. Als erste Maßnahme sollten Sie also einmal mit dem Computer den Standort wechseln und sich näher zum WLAN-Router bewegen. Wenn weniger Wände und Decken im Weg sind, stabilisiert sich der Empfang und Sie können ungestört surfen. Ist das tatsächlich die Ursache für Ihre Verbindungsprobleme, können Sie den Empfang an Ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel durch einen Standortwechsel des Routers oder durch den Einsatz eines sogenannten WLAN-Repeaters verbessern.

Falls diese Ursache ausscheidet, empfehle ich Ihnen, am WLAN-Router den Funkkanal zu wechseln (siehe dazu meinen Artikel auf Seite 4). Ich hatte bei mir zuhause lange Zeit das Phänomen, dass ich mit dem Laptop alle paar Minuten keine Daten per WLAN empfangen konnte. Nach dem Wechsel auf einen wenig belegten Funkkanal war davon nichts mehr zu spüren.