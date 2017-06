Wie kann ich meinen Windows 7 Lizenzcode zurückbekommen?

Frage an die Redaktion: „Ich muss dringend meinen PC mit Windows 7 neu installieren, doch ich weiß nicht mehr, wo die Lizenznummer zu finden ist. Können Sie mir helfen und mir eine Lösung verraten, falls ich den Code nicht mehr finde?“

Antwort: Der 25stellige Lizenzcode („ProductKey“) befindet sich normalerweise auf der DVD-Hülle oder in der Verpackung von Windows 7, je nachdem, was für eine Version Sie gekauft haben. Falls Ihr PC bereits mit Windows 7 ausgeliefert wurde, finden Sie den ProductKey auf einem Aufkleber am Gerät.

Sollten DVD-Hülle, Verpackung oder Geräte-Aufkleber nicht mehr auffindbar sein, können Sie die Lizenznummer aus Ihrer aktuellen Windows 7-Installation auslesen. Nutzen Sie dazu das Tool Windows Product Key Viewer, das Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen können.