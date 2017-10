Wie kann ich nach einer Neuinstallation von Windows schnell alle Updates installieren?

Frage an die Redaktion: „Ich helfe in der Nachbarschaft gerne bei Computerproblemen; da sind von Windows 7 bis 10 alle Betriebssysteme dabei. Nach einer Neuinstallation von Windows folgt regelmäßig ein zeitraubender Download von vielen Updates und Service Packs. Das nervt mich jedes Mal. Wie kann ich das vermeiden und gleichzeitig das frisch installierte Windows auf den aktuellen Stand bringen?“

Antwort: Ich kann Ihren Wunsch gut verstehen, denn auch ich führe häufig die Neuinstallationen von Windows durch.

Um den zeitraubenden Update-Prozess nach einer Neuinstallation zu umgehen, verwende ich das Tool WHDownloader. Damit laden Sie alle Updates, Hotfixes und Co. für Microsofts Betriebssysteme Windows sowie Office ab der 2010er-Fassung als eigenständige Installationspakete herunter. Das Tool listet sämtliche Updates für das jeweilige Software-Produkt in der 32- sowie 64-Bit-Variante auf. Die verfügbaren Patches werden dabei in Kategorien aufgeführt und können wahlweise einzeln oder gesammelt heruntergeladen werden.

Neben Informationen zu Veröffentlichungsdatum und Größe bietet das Tool über die Knowledge-Base-Nummer auch eine Verlinkung zu Microsofts Support-Webseite. Hier erhalten Sie weiterführende Informationen zum jeweiligen Update. Speichern Sie die Patches in beliebigen Ordnern. Sie können diese dann jederzeit offline nutzen oder in ein ISO-Image einbinden.