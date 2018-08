Wie kann ich OneDrive loswerden?

Frage an die Redaktion: „Immer wieder erscheint bei Windows 10 nach dem Start dieses OneDrive-Fenster und will Daten mit anderen Computern im eigenen Netzwerk synchronisieren. Ich will das aber nicht! Ich habe auf jedem meiner Computer verschiedene Strukturen angelegt. Ich mache das ausschließlich über externe Datenträger. Muss ich OneDrive eigentlich unbedingt haben, bzw. ist es notwendig? Und wie werde ich den Mist endgültig los?“

Antwort: Persönlich finde ich OneDrive äußerst praktisch, denn es bietet viele Vorteile. Zum Beispiel:

Daten teilen leichtgemacht: Die Fotos von der letzten Party? Anstatt diese umständlich auf CD zu brennen oder riesige E-Mail-Anhänge zu verschicken, kopieren Sie sie einfach in OneDrive und geben per Rechtsklick den entsprechenden Ordner frei. Die Eingeladenen können sich dann genau die Dateien herauspicken, die sie gut finden.

Sehr angenehm: OneDrive hat in Windows einen eigenen Ordner im Datei-Explorer. Dies vereinfacht das Hoch- und Herunterladen von Dateien an eigenen PCs ungemein.

Sicherheit: Befinden sich Ihre Lieblingsfotos in der „Wolke“, gehen sie garantiert nie verloren – zumindest solange Microsoft nicht Pleite macht oder den Dienst schließt. Denn im Internet gespeicherte Daten sind in der Regel sicherer vor Verlust als zu Hause: Jeder, der bereits Familienfotos oder andere Dokumente durch einen Festplattendefekt für immer verloren hat, kann ein Lied davon singen.

Immer dabei: Obendrein haben Sie per OneDrive Ihre Bilder und andere Daten stets vorzeigebereit dabei – etwa per App auf Ihrem Smartphone sowie Tablet oder jedem anderen Computer mit Internetanschluss.

Falls Sie aber auf OneDrive verzichten wollen, können Sie es auch ausschalten. Und zwar so: