Wie kann ich Word-Dokumente retten?

Frage an die Redaktion: „Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich habe lange an einem Brief gesessen. Beim letzten Feinschliff ist Word aber abgestürzt und seitdem lässt sich die Datei nicht mehr öffnen. Gibt es eine Möglichkeit das Dokument zu retten?“

Antwort: Das Dokument selbst zu reparieren ist schwierig. Mit ein wenig Glück kommen Sie aber noch an den Inhalt heran. Denn Word verfügt über eine Rettungsfunktion, die kaum jemand kennt. So gehen Sie vor:

In Word (im Beispiel Word 2016) klicken Sie auf "Datei", "Öffnen" und "Durchsuchen". Es folgt ein Klick unten rechts auf "Alle Word-Dokumente" und im Auswahlmenü auf "Text aus beliebiger Datei wiederherstellen". Probieren Sie nun die defekte Datei zu öffnen. Dadurch sollten Sie wieder an den Text gelangen.