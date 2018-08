Wie komme ich schnell auf den Desktop?

Frage an die Redaktion: „Ich komme von Windows 7 und fand es immer ungeheuer praktisch, mit dem Symbol unten links in der Taskleiste alle Fenster zu minimieren und auf den Desktop zu gelangen. Kann ich in Windows 10 auch so eine Schaltfläche erzeugen? Trotz verschiedener Versuche ist mir das bisher nicht gelungen“.

Antwort: Eine Schnellklickfunktion hat Microsoft schon eingebaut. In Windows 10 wurde es nur etwas versteckt und neu positioniert. Klicken Sie einfach unten rechts in die Ecke. Alternativ tut es auch die Tastenkombination Windows-Taste + D.

Extratipp: Eine noch schnellere Desktop-Vorschau erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich ganz rechts in der Taskleiste klicken und dann im Auswahlmenü "Vorschau auf Desktop" aktivieren. Dann genügt es, wenn Sie einfach nur den Mauszeiger ganz nach rechts unten ziehen, um den Desktop anzuzeigen.