Wie kopiere ich Text aus dem Internet?

Frage an die Redaktion: „Neulich wurde ich aufgefordert, einen Text aus dem Internet zu kopieren und dann ins E-Mail-Programm zu exportieren. Wie funktioniert das?“

Antwort: Das machen Sie so: Markieren Sie im Browser mit gedrückten Mauszeiger einen Text. Drücken Sie dann auf der Tastatur gleichzeitig die Tasten Strg + C. Damit kopieren Sie den Text in die sogenannte Zwischenablage. Klicken Sie dann im E-Mail-Programm ins Nachrichtenfenster. Mit der Tastenkombination Strg + V fügen Sie dann den Text ein.

Wichtig: Das funktioniert nur, wenn die Internetseite das Kopieren von Inhalten zulässt. Einige Seiten blockieren das.