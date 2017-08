Wie lasse ich den PC zuerst von meinem DVD-Laufwerk booten?

Frage an die Redaktion: „Ich würde gerne die Startreihenfolge im BIOS so einstellen, dass der Computer zuerst von meinem CD-/DVD-Laufwerk bootet. Ich kann den Eintrag aber nicht finden. Was kann ich tun?“

Antwort: Zunächst einmal: Ein DVD-Laufwerk taucht im BIOS normalerweise als Eintrag mit dem Namen CD-ROM auf. Das BIOS unterscheidet bei optischen Laufwerken nämlich nicht zwischen CD- und DVD-Laufwerken.

Um das CD-Laufwerk an die erste Stelle der Bootreihenfolge zu setzen, markieren Sie zunächst den Eintrag "Boot Option #1" mit den Pfeiltasten und drücken dann die Enter-Taste. Daraufhin zeigt Ihnen das BIOS alle verfügbaren Bootlaufwerke des Systems an. Markieren Sie darin mit den Pfeiltasten den CDROM- Eintrag und drücken Sie erneut die Enter-Taste.

Achtung: Tragen Sie die derzeit an Position #1, #2 und #3 verzeichneten Laufwerke auf dieselbe Weise an Position #2, #3 und #4 ein. Nur so kann der PC starten, wenn kein bootfähiges Medium ins DVD-Laufwerk eingelegt ist.