Wie schalte ich die nervigen Meldungen im Wartungscenter von Windows ab?

Frage an die Redaktion: „Die Hinweise des Wartungscenters unten rechts in der Taskleiste mögen ja sinnvoll sein. Doch ich habe ein eigenes Programm für die Firewall und für die Datensicherung. Trotzdem meldet das Wartungscenter laufend, dass ich mich um die Firewall und die Datensicherung kümmern soll. Ich will das Wartungscenter nicht vollständig deaktivieren, nur diese beiden Meldungen. Wie gehe ich dazu vor?“

Antwort: Nicht immer ist eine ständige Überwachung aller Sicherheitsfunktionen erwünscht. Wenn Sie die Meldungen stören, können Sie diese nach Belieben aktivieren und deaktivieren.

So nehmen Sie die Änderungen bei Windows 10 vor:

Drücken Sie die Tastenkombination Windows-Taste + I. Klicken Sie auf "System" und wechseln Sie in das Register "Benachrichtigungen und Aktionen". Unter "Benachrichtigungen" schalten Sie die nicht erwünschten Meldungen einfach aus. Weiter unten passen Sie die Benachrichtigungen einzelner Apps an. So können Sie beispielsweise nur die wichtigsten Meldungen von Windows oder beispielsweise Ihrem Virenscanner zulassen.

In Windows 8.1 und Windows 7 ist die Vorgehensweise etwas anders: