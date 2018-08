Wie Sie den Task-Manager blitzschnell starten

Traditionell startet man den Task-Manager mit dem sogenannten Affengriff , also der Tastenkombination Strg + Pfeil-Taste + Esc. Inzwischen geht es aber viel bequemer. Etwa in dem Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle unten in der Taskleiste klicken und dann "Task-Manager" wählen.

Oder Sie starten die Funktion per Rechtsklick auf das "Windows-Logo" und per Klick auf "Task-Manager" im Aufklappmenü. Zunächst präsentiert sich der Dialog ganz unspektakulär und zeigt nur eine Liste sämtlicher aktiven Programme. Erst nach einem Klick unten links auf Mehr Details offenbart sein ganzes Potenzial.

Tipp 1: Alle Listen im Task-Manager können Sie durch Anklicken der Spaltenüberschrift sortieren. Das ist äußerst hilfreich, etwa um Programme zu identifizieren, die am meisten Speicher belegen oder den Prozessor am stärksten belasten. Klicken Sie beispielsweise im Reiter Prozesse auf die Spaltenüberschrift "CPU", erscheinen die Programme ganz oben in der Liste, die aktuell besonders viel Prozessorlast erzeugen.

Tipp 2: Wenn Sie den Task-Manager in Windows 10 aufrufen, sehen Sie auf der Registerkarte „Leistung“ manchmal nur einen Prozessor, selbst wenn Ihr PC über mehrere einzelne Kerne verfügt, von denen jeder selbst wie ein Prozessor arbeitet. In diesem Fall klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und aktivieren die Option "Diagramm ändern" in "Logische Prozessoren". Anschließend sehen Sie alle Prozessoren samt aller Kerne.