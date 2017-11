Wie stoppe ich die nervigen Werbevideos in meinem Browser?

Frage an die Redaktion: „Ich habe das Gefühl, dass in meinem Browser immer mehr Werbung in Form von Werbevideos angezeigt wird. Zuerst liefen die Videos nur dann, wenn ich mit der Maus über die Videoanzeige fuhr. Jetzt aber starten die Videos automatisch mit Aufruf der Webseite. Das nervt und stört mich bei der Arbeit, wenn ich beispielsweise Online-Überweisungen vornehme. Wie kann ich die nervigen Werbevideos in meinem Browser blockieren?“

Antwort: Videoeinblendungen nerven nicht nur, sie verlangsamen durch den umfangreichen und konstanten Datenstrom auch die Internetgeschwindigkeit, was letztlich Ihre Zeit kostet. Außerdem können Flash-Videos auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, denn Cyberkriminelle verstecken einen Schadcode dahinter, der beim Abspielen auf Ihren PC übertragen wird. Doch Sie können diesen Automatismus abstellen.

Google Chrome:

In die Adressleiste von Google Chrome geben Sie den Befehl "chrome://plugins/" ein. Scrollen Sie nach unten, bis zum Punkt "Plug-ins". Deaktivieren Sie die Option "Adobe Flash Player".

Firefox:

In die Adressleiste von Firefox geben Sie den Befehl "about:config" ein. Bestätigen Sie die Warnmeldung mit "OK". In die Zeile "Suchen" geben Sie "plugins.click_to_play" ein. Klicken Sie doppelt auf "plugins.click_to_play" und ändern Sie den Wert auf "True". Starten Sie anschließend Ihren Firefox-Browser neu.

Internet Explorer: Im Internet Explorer gibt es leider keine Option, um das automatische Abspielen von Videos zu unterbinden. Nur in der veralteten Version 9 ließen sich Flash-Elemente generell ein- oder ausschalten. Wenn Sie die Videos wirklich stören, empfehle ich Ihnen, den Browser zu wechseln.

Im neuen Microsoft Edge gehen Sie folgendermaßen vor: