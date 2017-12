Wie stoppe ich die ungefragte Installation von Hardware- Treibern?

Frage an die Redaktion: „Ich habe meinen Augen nicht getraut. Plötzlich flackert der Monitor und in der Taskleiste erhalte ich eine kurze Meldung, dass Windows 10 mir einen neuen Grafiktreiber installiert hat. Der funktioniert leider nicht richtig. Also habe ich den Original- Grafiktreiber des Herstellers installiert. Kaum 2 Tage später installiert Windows 10 wieder den Windows-eigenen Treiber und die Fehler beginnen aufs Neue. Wie kann ich die unerwünschte Treiberinstallation verhindern?“

Antwort: Windows 10 installiert automatisch mit den Sicherheits- Updates auch neue Treiber. Sie können die automatische Treiberinstallation in Windows 10 via Windows-Update ganz einfach deaktivieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: