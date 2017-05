Windows Live Mail läuft nicht mehr, was kann ich tun?

Frage an die Redaktion: „Seit ein paar Tagen startet Windows Live Mail nicht mehr und zeigt nur diese Fehlermeldung an: Windows Live Mail konnte nicht gestartet werden. Möglicherweise wurde es nicht richtig installiert. Stellen sie sicher das der Datenträger nicht vollständig belegt ist und genügend Arbeitsspeicher vorhanden ist (0x80041161). Was kann ich tun, damit das Programm wieder läuft?

Antwort: Dieses Problem tritt auf, wenn ein für Windows Live Mail benötigter Dienst abgeschaltet wurde, zum Beispiel durch ein Tuning-Programm. Versuchen Sie zur Lösung des Problems einmal folgende Maßnahme:

Tippen Sie die Tastenkombination Windows-Taste + R, geben Sie im nächsten Fenster den Befehl "services.msc" ein und drücken Sie die Enter-Taste. Suchen Sie im nächsten Fenster in der Liste den Eintrag "Windows Live-ID Sign-in Assistant" und klicken Sie doppelt darauf. Setzen Sie im nächsten Fenster das Feld "Starttyp" auf "Automatisch". Falls der Dienst gestoppt ist, klicken Sie zudem auf "Starten". Schließen Sie das Fenster per Klick auf "OK" und beenden Sie die Diensteverwaltung.

Danach sollte Windows Life Mail wieder normal starten.