Windows- und Office-Neuinstallation mit dem kostenlosen ISO-Downloader

In der „guten alten Zeit“ wurde bei einem PC oder Notebook eine Windows-Installations-CD/DVD mitgeliefert, oft sogar auch ein Installationsmedium für Office oder eine Office-Anwendung wie Word. Doch heute verlassen sich die Gerätehersteller auf die interne Systemwiederherstellung. Wenn die jedoch versagt, erstellen Sie mit dem „Windows ISO-Downloader“ das rettende Installationsmedium.

Im Lieferumfang von neuen Desktop-PCs oder Notebooks finden Sie heute die wichtige Windows-Setup-DVD nicht mehr. Sie erhalten auch nach Ihrem Update von Windows 8.1 oder 7 auf Windows 10 keine solche DVD, ganz gleich, ob es sich um einen Desktop-PC oder ein Notebook handelt. Verwenden Sie ein aktuelles Microsoft-Office, fehlt Ihnen auch dazu die Setup-DVD. Microsoft Office wird heute meist vorinstalliert oder als Download verkauft und daher wie bei Windows keine Setup-DVD geliefert.

Früher konnten Sie beim PC-Hersteller oder bei Microsoft die Setup-DVDs bestellen, doch auch diesen Service gibt es heute nicht mehr. Beugen Sie daher für den Notfall vor und erstellen Sie die fehlenden Setup-DVDs für alle Windows- und Office-Versionen, die Sie auf Ihren PCs verwenden, einfach selbst. Das geht ganz einfach und bequem mit dem kostenlosen Tool Windows „ISO Downloader“.

Der ISO-Downloader organisiert mit ein paar Mausklicks die notwendigen Downloads direkt von Microsoft, fragt Sie aber nicht nach Ihren Lizenznummern. Um PC-Pannen vorzubeugen, die durch einen Totalschaden an Windows verursacht werden, sollten Sie also am besten alle benötigten Setup-DVDs für Ihr Windows 10, 8.1 oder 7 und eventuelle MS-Office-Anwendungen wie Word oder Excel mit dem ISO-Downloader erstellen.

Sie könnten diese bei einem Notfall wie einer defekten Festplatte oder einem Schadprogramm schon morgen brauchen und sparen dann viel Zeit. Hilfreich sind solche Installations-Medien möglicherweise sogar noch Jahre später, wenn Microsoft den Support der genannten Produkte einstellt und keinen Download mehr anbietet. Der Windows ISO-Downloader läuft auf allen Windows-PCs ab Windows XP. In diesen drei Schritten brennen Sie Ihre fehlenden Windows- und Office-Setup-DVDs: