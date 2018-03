Wo aktiviere ich in Windows das fehlende Administratorkonto?

Frage an die Redaktion: „Ich habe versucht, auf meinem PC ein neues Programm zu installieren. Als die Installation des neuen Programms fehlschlug, teilte mir die Hotline mit, ich solle mich mit dem Konto „Administrator“ anmelden. Doch dieses Konto gibt es gar nicht in den Benutzerkonten meines Windows. Wo aktiviere ich in Windows das Administratorkonto?“

Antwort: Nach der Installation von Windows werden Sie feststellen, dass das Administratorkonto nicht mehr vorhanden ist. Haben Sie Windows selbst installiert, ist dies umso erstaunlicher, denn während der Installation werden Sie aufgefordert, ein Kennwort für das Administratorkonto anzugeben. Doch aus Sicherheitsgründen hat Microsoft das Administratorkonto deaktiviert.

Mit dem Net-Befehl können Sie das Administratorkonto in allen Windows-Versionen wieder aktivieren. Das erfolgt über die Eingabeaufforderung. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: