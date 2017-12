Wo finde ich den Autostart-Ordner in Windows 10?

Frage an die Redaktion: „In den Windows-Versionen 8.1 und 7 hatte ich immer einen direkten Zugriff auf den Autostart-Ordner. In Windows 7 beispielsweise über ‚Start‘, ‚Alle Programme‘ und ‚Autostart‘. Dieser Eintrag fehlt in Windows 10 gänzlich. Wo finde ich den Autostart- Ordner in Windows 10?“

Antwort: Ganz so einfach funktioniert der Zugriff auf den Autostart-Ordner in Windows 10 nicht mehr. Sie müssen dazu schon etwas tiefer in die Trickkiste greifen, so geht´s: