Zünden Sie den Windows-Turbo mit dem Beschleunigungspotenzial

In jedem Windows schlummert Potenzial für mehr Leistung und Geschwindigkeit. AVG PC TuneUp sucht gezielt nach schlecht genutzten Ressourcen oder leistungshemmenden Hintergrundund Autostartprogrammen.

Klicken Sie im Hauptmenü von AVG PC TuneUp auf "Beschleunigung". Arbeiten Sie die 3 Register "Wartung", "Hintergrund- und Autostartprogramme" und "Empfehlungen" von links nach rechts durch.

Klicken Sie im 1. Register "Wartung" auf "Prüfen". Führen Sie alle Wartungsaufgaben durch.

Wechseln Sie auf das Register "Hintergrund- und Autostartprogramme". Sie erhalten eine Übersicht aller Programme, die Ihr Windows langsam machen. Viele Programme laufen im Hintergrund oder werden gleich beim Start von Windows automatisch geladen. Das kostet Zeit und beeinträchtigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit. AVG PC TuneUp zeigt Ihnen diese Geschwindigkeitsbremsen an. Achten Sie auf den gelben Verlaufsbalken in der Anzeige der Programme. In der nachfolgenden Abbildung erkennen Sie Microsoft One Drive als größte Geschwindigkeitsbremse. Ich empfehle in diesem Fall, dass Sie OneDrive deaktivieren und nur bei Bedarf starten.

Programme, die Sie mit einem Klick auf "Schlafmodus" deaktivieren, werden beim nächsten Start nicht mehr automatisch ausgeführt. Bitte deaktivieren Sie niemals Sicherheitsprogramme wie beispielsweise Ihr Antivirenprogramm.

Mit einem Klick auf "Aufwecken" können Sie ein versehentlich in den Schlafmodus versetztes Programm wieder reaktivieren.

Jedes Windows verfügt über enormes Tuning-Potenzial. Mit nur einem Tool entfesseln Sie die volle Kraft Ihres Computers und erfreuen sich an einem schnellen Windows. Und das Beste ist: Es reicht, wenn Sie das Tool alle 3 Monate ausführen.