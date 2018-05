Zwischenablage für mehrere Geräte

Manchmal gelingt es mir tatsächlich ein gutes Foto mit dem Smartphone zu schießen. Haben Sie aber mal versucht das an diesem Gerät auch zu bearbeiten? Eine Katastrophe.

Microsoft hat das erkannt und gestattet Ihnen nun einen schnellen Datenaustausch zwischen Smartphone und Windows 10. Statt die Datei beispielsweise umständlich per EMail oder übers Netzwerk auf ein anderes Gerät zu schicken, wird die Übertragung mit der „universellen Zwischenablage“ ganz einfach. In der Theorie können Sie künft ig Benachrichtigungen, Texte, Bilder oder ähnliches zwischen Ihren Geräten synchronisieren. Vielleicht kommt Ihnen diese Technik von Appleprodukten bekannt vor, bei denen die Übertragung per Direktverbindung zwischen den Geräten erfolgt.

Voraussetzung bei Windows 10

ist die Verwendung der Assistentin Cortana auf beiden Geräten. Dann genügt ein Sprachbefehl oder eine kurze Eingabe, um Inhalte über die Zwischenablage vom Computer mit anderen Geräte zu synchronisieren.