Anti-Aging für's Betriebssystem: Mit einfachen Maßnahmen bleibt Ihr Windows vital

Es ist eine alltägliche Erfahrung aller Windows-Anwender: Das System wird mit der Zeit immer langsamer. Doch mit einfachen Maßnahmen lassen Sie Ihrem Windows-Rechner ein gezieltes Anti-Aging zukommen und erfreuen sich jeden Tag an der zuverlässigen Zusammenarbeit.

Aus der Medizin her ist Ihnen der Begriff „Anti-Aging“ für alterungshemmende Maßnahmen sicher bekannt. Doch es sind keineswegs nur wir Anwender, an denen der Zahn der Zeit nagt: Auch PCs altern, und sie altern schnell! Konsequenz: Wenn Ihr Arbeitswerkzeug lahmt, verlieren Sie bei Ihrer Arbeit permanent Zeit, es häufen sich Fehler. Und das in vielen Fällen auch noch unnötig, denn es ist mit geringem Aufwand möglich, Ihr Windows-PC-System fit zu machen und fit zu halten. Das erledigen Sie in drei grundlegenden Arbeitsschritten mit den folgenden Maßnahmen: