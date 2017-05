WashAndGo 18: Windows-Datenmüll 7x schneller finden und beseitigen

WashAndGo bereinigt Ihr Windows-System nicht nur auf Mausklick oder auf Wunsch sogar automatisch. Zudem beseitigt ein Uninstaller nicht mehr länger benötigte Programme und sensible Dateien lassen sich mit dem Shredder so löschen, dass niemand sie wiederherstellen kann.

Wo gearbeitet wird, da fallen Späne. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Werkstatt regelmäßig durchzufegen. Das gilt auch für den Windows-Rechner. Das nun komplett neu entwickelte WashAndGo 18 sucht „digitale Späne“ – und beseitigt den bei der Arbeit angefallenen Datenmüll. Das gelingt der neuen Version nun 7x schneller als vorher.

Der eigene Windows-PC muss regelmäßig gewartet und aufgeräumt werden. Dabei hilft seit über 20 Jahren das Programm WashAndGo, das jährlich in einer neuen und optimierten Version erscheint. Das Programm macht sich gezielt auf die Suche nach temporären Dateien, alten Protokolldateien, veralteten Sicherheitskopien im Papierkorb und vielen anderen Dateien, die nicht mehr benötigt werden. Werden sie gelöscht, so bringt diese Aktion unnötig belegten Speicherplatz zurück. Auch die allgemeine Rechner-Performance steigt wieder.

Gern kümmert sich WashAndGo auch um die Cookies, den Cache und die Verlaufslisten des Web-Browsers, um die Historie der zuletzt bearbeiteten Dateien von über 500 Anwendungen und um die Metadaten von Word, Excel oder PowerPoint. Auch diese Reinigung entschlackt das System. Außerdem werden so private „Fingerabdrücke“ beseitigt, die der Nutzer auf seinem Rechner hinterlässt.

Sehr sinnvoll ist es auch, mit WashAndGo gezielt Jagd auf fehlerhafte Registry-Einträge zu machen. Sie verweisen mitunter auf längst nicht mehr vorhandene Verzeichnisse, Treiber und Anwendungen – und sorgen so mitunter für Systemabstürze oder andere Fehler.

WashAndGo reinigt das System per Mausklick, auf Wunsch aber auch vollautomatisch. Ein automatisch angelegter Backup sorgt dafür, dass sich alle Änderungen jederzeit zurücknehmen lassen. Außerdem berechnet das Tool den Festplattenverbrauch und zeigt mit dem Finger auf besonders große Ordner. Ein Uninstaller beseitigt nicht mehr länger benötigte Programme. Sensible Dateien lassen sich mit dem Shredder so löschen, dass niemand sie wiederherstellen kann.

Sven Abels, Geschäftsführer von Abelssoft: „WashAndGo 18 wurde von uns von Grund auf neu programmiert. Eine stark verbesserte Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass die Anwender wichtige Funktionen sofort finden. Das Programm spürt nun noch mehr Datenmüll als vorher auf – und das 7x schneller als der Vorgänger.“ WashAndGo 18 lässt sich vor dem Kauf 30 Tage lang ausprobieren. Die Vollversion kostet 29,90 Euro.