Windows-Tipp: Platz schaffen mit ausgeblendetem Menüband

Mit dieser Tastenkombination können Sie im Handumdrehen das Menüband – sprich die Befehlsleiste am oberen Rand des Programmfensters ein- und ausblenden.

Dass Sie mit der Tastenkombination (Windows)+(E) den Windows-Explorer zur Verwaltung Ihrer Dateien und Ordner öffnen können, ist Ihnen als Leser von PC-Wissen für Senioren kein Geheimnis.

Doch es gibt noch eine zweite Tastenkombination, die es sich als Anwender von Windows 10 und Windows 8.1 zu merken lohnt: Mit (Strg)+(F1) können Sie im Handumdrehen das Menüband – sprich die Befehlsleiste am oberen Rand des Programmfensters – ein- und ausblenden.

War das Menüband sichtbar, und Sie drücken (Strg)+(F1), wird es zugeklappt – es sind nur noch die Reiter sichtbar. Drücken Sie die Tastenkombination erneut, ist es wieder vollständig sichtbar.

Tipp: Die Tastenkombination funktioniert übrigens nicht nur beim Windows-Explorer, sondern bei allen Programmen mit Menüband. So können Sie auch in Windows Paint (Windows 10, 8.1 und 7) so - wie den Office-Programmen Excel, Power - Point und Word (Version 2016, 2013, 2010 und 2007) das Menüband schnell ein- und ausblenden.