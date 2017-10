Zeitsparender Dateimanager "Operation Center 2017 Premium" in neuer Version

Dateioperationen sind in Windows eher umständlich durchzuführen, dass Windows mal mit einem Datei-Manager geliefert wurde, daran erinnern sich nur noch die "alten Windows-Hasen". Aber mit der neuen, überarbeiteten Ausgabe des "Operation Center 2017 Premium" holen Sie maximalen Komfort bei Dateioperationen zurück und sparen viel Zeit bei der Handhabung von Ordnern und Dateien, Fotoverwaltung inklusive.

Mit dem Dateimanager "Operation Center" steht seit vielen Jahren ein praktisches Tool für Windows-PCs zur Verfügung, welches die alltägliche Arbeit mit Dateien und Ordnern stark vereinfacht. Neben dem Dateimanager enthält die Software auch eine Fotoverwaltung, einen Editor und zahlreiche Wartungstools, mit denen sich der PC in einem guten Zustand halten lässt.

Jetzt wurde die aktuelle Version 2017 einer Überarbeitung unterzogen. Auf der Grundlage neuer Entwicklungen und von Kundenfeedback wurden einige Verbesserungen und Neuerungen vorgenommen. Das ist neu in der überarbeiteten Ausgabe (Auswahl):

Erweiterter Schnellzugriff

Dateimanager: Dateivorschau jetzt auch für DOCX- und ODT-Dokumente (vereinfachte Ansicht)

Dateimanager: Für die Aufteilung der Dateifenster und der Aufgaben & Vorschau-Leiste wurde ein weiteres Layout hinzugefügt, mit welchem mehr Platz für die Dateifenster zur Verfügung steht

Dateimanager: Die Funktion zum Auffinden mehrfach vorhandener Dateien wurde überarbeitet

Screen Capture: Bei der Auswahl eines Ausschnitts werden jetzt dessen Abmessungen angezeigt

Operation Center steht als Testversion zum Download bereit. Auch nach Ablauf der 21-tägigen Testphase ist die Software weiterhin nutzbar, es stehen aber nur noch grundlegende Dateimanagement-Funktionen zur Verfügung. Mit einem Freischaltcode, der mit 24,99 Euro zu Buche schlägt, lässt sich die Testversion ohne lästige Neuinstallation in die Vollversion umwandeln.

Nutzer früherer Versionen können in vielen Fällen vergünstigt auf die neue Version upgraden. Wer Operation Center 2017 Premium bereits als Vollversion besitzt, kann selbstverständlich ohne Aufpreis auf die überarbeitete Ausgabe wechseln. Ausführliche Produktinformationen finden Sie an diesem Link bei jmmgc.com. Nutzer von Operation Center 2017 erhalten das Premium-Update an diesem Direktlink.