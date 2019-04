Ab in den Wilden Westen: So lassen Sie Ihre Fotos künstlich altern und schicken sie auf eine spannende Zeitreise

Mit dem Retro-Effekt trimmen Sie Ihre Fotos auf antik

Vor einigen Wochen habe ich mit meiner Familie in einem tollen Hotel mit Western-Optik übernachtet. Die Chance habe ich natürlich genutzt, um jede Menge Fotos zu machen. Doch auf den Fotos kam der nostalgische Charme der Kulisse leider nicht so gut rüber. Deshalb habe ich mit dem Retro-Effekt von Photo Commander 15 (hier klicken zum Download) etwas nachgeholfen und so dafür gesorgt, dass die Fotos aussehen, als wären sie tatsächlich im Wilden Westen entstanden. Als meine Tochter die Fotos in der Schule herumzeigte, waren die Mitschüler hellauf begeistert.

1. Starten Sie Photo Commander 15 und doppelklicken Sie auf das Foto, dem Sie mit dem Retro-Effekt einen nostalgischen Charme verpassen möchten.

2. Klicken Sie oben in der Leiste auf Effekte und wählen Sie in der Liste einen Retro-Effekt per Klick aus. Mein Favorit ist der Effekt Retro 6, da man damit Fotos einen tollen Western-Look verpasst.

3. Sobald Sie auf den Effekt geklickt haben, wendet Photo Commander 15 diesen direkt auf Ihr Foto an und zeigt Ihnen das Ergebnis. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Schliessen. Möchten Sie einen anderen Effekt ausprobieren, klicken Sie diesen einfach an. Über den Schieberegler Effekt-Stärke passen Sie die Wirkung des Effekts nach Ihren Vorgaben an. Beim Retro-Effekt ist das jedoch nicht nötig. Hier erzielt die Automatik schon sehr gute Ergebnisse.

4. Speichern Sie jetzt Ihr Retro-Foto als Dateikopie – zum Beispiel unter bild45-western.jpg. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Bild und wählen Sie Speichern unter aus.

Fazit: Mithilfe des Retro-Effekts wird aus einer gewöhnlichen Aufnahme ein echter Hingucker. Die bearbeiteten Bilder eignen sich unter anderem prima für Einladungskarten.

Bildquelle: www.computerwissen.de