Bildschirmabbildungen weiter verarbeiten

Wer etwas vom Bildschirm virtuell abfotografiert, hat mit dem Bild meist bestimmte Pläne: Soll es gespeichert werden? Hochgeladen? Verschickt? Greenshot erlaubt das alles.

Windows / Deutsch / Open Source. Mit Greenshot machen Sie Aufnahmen von Ihrem Monitor und speichern diese als Bilddateien auf der Festplatte. Darüber hinaus können Sie die Bilder auch gleich weiter verarbeiten.



Greenshot wird mit etlichen Erweiterungen geliefert, die Sie bei der Installation auswählen können. Unterbleibt das, lassen sich die Erweiterungen später im installierten Programm nicht aktivieren. Möchten Sie eine oder mehrere davon nutzen, installieren Sie Greenshot einfach erneut über die vorhandene Installation und kreuzen die Erweiterungen diesmal an.



Mit den Erweiterungen können Sie die Bildschirmaufnahmen von Greenshot direkt in verschiedene Programme und Onlinedienste einfügen, zum Beispiel in Microsoft Office, Imgur, Jira, Dropbox, Flickr oder Photobucket. Besonders flexibel ist das "Externes Kommando Plugin". Damit können Sie ein beliebiges Programm aufrufen und das Bild an dieses übergeben.



Dazu klicken Sie das Greenshot-Symbol neben der Uhrzeit an und teilen dem Programm mit, dass Sie den "Externen Befehl konfigurieren" möchten. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem "MS Paint" als externer Befehl voreingestellt ist.



Klicken Sie auf "Neu", um ein eigenes Programm einzustellen, an das Ihre Screenshots geliefert werden sollen. Tragen Sie an dieser Stelle LibreOffice ein, so wird das Bild automatisch in dessen Zeichenprogramm Draw geöffnet. Dazu muss der Befehl zu LibreOffice mit der vollständigen Ordneradresse eingegeben werden. In der Standard-Installation sieht das so aus:

C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe



Sie können das externe Programm anschließend in den Einstellungen von Greenshot als Standard setzen. Kreuzen Sie es dazu unter dem Karteireiter "Ziele" an.



