Darf ich Urlaubsbilder im Internet veröffentlichen?

Erfahren Sie hier, welche Bilder Sie veröffentlichen dürfen

Generell gilt, dass Sie (nicht nur im Urlaub) für den Privatgebrauch alles fotografieren dürfen, was Sie möchten. Es sei denn, das Fotografieren ist, wie beispielsweise in vielen Museen, verboten. Dies kann jedes Museum individuell in der Hausordnung festlegen – die Hausordnung ist für Sie allerdings verbindlich.

Ihre Bilder dürfen Sie für den Privatgebrauch auch beliebig ausdrucken, um sie im Fotoalbum aufzubewahren, sie zu Hause an der Wand aufzuhängen oder auf eine Fototasse drucken zu lassen.

Sobald Sie mit Ihren Fotos jedoch den eigenen Haushalt verlassen, sind unbedingt Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte zu beachten:

● Fotos von urheberrechtlich geschützten Objekten dürfen Sie nicht veröffentlichen. Haben Sie beispielsweise ein Foto einer Statue zeitgenössischer Kunst gemacht, kann der Künstler die Veröffentlichung durchaus verbieten. Erst wenn der Künstler seit mindestens 70 Jahren tot ist, ist das Urheberrecht erloschen.

● Ist das Kunstwerk auf dem Foto gar nicht das Hauptmotiv, sondern wie es im Gesetz heißt „unwesentliches Beiwerk“? Dann darf das Kunstwerk wiederum Bestand - teil Ihres Fotos sein. Doch Vorsicht: Was Beiwerk ist und was nicht, darüber streiten sich die Gerichte nach wie vor trefflich.

● Bei Fotos, die Sie im Ausland geschossen haben, gelten die dortigen Rechte – die sich vom deutschen Urheberrecht deutlich unterscheiden können.

● Befinden sich auf Fotos Personen, gibt es auch hier immer wieder Rechtsstreitigkeiten, ob einzelne Personen herausgestellt sind oder ob es sich um eine nicht zu identifizierende Menschenansammlung handelt. Auch bei Fotos gilt, dass Sie sie nur mit der Einwilligung der abgebildeten Personen veröffentlichen dürfen.

Das Veröffentlichen von Fotos – ganz gleich ob im Internet, in der Vereinszeitschrift oder in einer anderen Publikation – kann viele Fallstricke haben.

Es gibt Anwaltskanzleien, die sich auf Urheberrechtsverstöße spezialisiert haben, regelmäßig das Internet nach Fotos durchsuchen und Sie mit gesalzenen Abmahnungen konfrontieren.

Deshalb empfiehlt PC-Wissen für Senioren: Seien Sie bei der Veröffentlichung Ihrer Bilder sehr sorgfältig. Vermeiden Sie das Veröffentlichen von Bau- und Kunstwerken, wenn Sie nicht zweifelsfrei mit dem Besitzer klären konnten, dass keine Urheberrechte bestehen. Das kann im Einzelfall sehr aufwändig sein, schont aber Ihren Geldbeutel.

Fotos mit vielen Personen darauf sollten Sie nur veröffentlichen, wenn niemand besonders heraussticht. Der Irrglaube, dass Sie bei einem Foto mit mehr als drei oder fünf Personen keine Einwilligung benötigen, stimmt nicht. Holen Sie sich immer das schriftliche Einverständnis alle Beteiligten ein.