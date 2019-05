Das macht was her: So verwandeln Sie Ihre Porträtbilder in edle Schwarzweißaufnahmen

Mit Photo Commander 16 wandeln Sie Ihre Fotos in Schwarzweißaufnahmen

Darf ich Ihnen mal was verraten? Es ist kein Zufall, dass in den Schaufenstern von Fotostudios viele Porträtbilder in Schwarzweiß abgebildet werden. Porträtaufnahmen wirken in Schwarzweiß einfach viel intensiver, weil die Mimik durch die Betonung der Konturen viel besser zur Geltung kommt. Probieren Sie das auch einmal bei Ihren Bildern aus! Ich zeige Ihnen, wie leicht Sie Ihre Fotos mit Photo Commander 16 in Schwarzweißaufnahmen umwandeln können.

Mein Tipp: Viele Smartphones und Digitalkameras bieten die Möglichkeit an, Fotos direkt in Schwarzweiß aufzunehmen. Davon rate ich Ihnen jedoch ab. Denn dann werden die Farbinformationen des Fotos gar nicht erst von der Kamera aufgezeichnet. Sie können in diesem Fall das Bild also nachträglich nicht in ein Farbfoto zurückverwandeln, falls Sie die Aufnahme doch lieber in voller Farbpracht genießen möchten.

1. Starten Sie Photo Commander 16 und doppelklicken Sie auf das Foto, das Sie in Schwarzweiß umwandeln möchten.

2. Klicken Sie oben in der Leiste auf Effekte und wählen Sie in der Liste den Effekt Schwarzweiss mit einem Klick aus. Mit dem Schieberegler unter den Effekten können Sie die Effektstärke bestimmen. Bei, Schwarzweiß-Effekt ist das jedoch nicht nötig. Wenn Sie den Regler nach rechts schieben, fügen Sie nur wieder Farbinformationen hinzu. Und das ist ja nicht gewollt!

3. Sobald Sie auf den Effekt geklickt haben, wendet Photo Commander 16 diesen direkt auf Ihr Foto an und zeigt Ihnen das Ergebnis. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Schliessen.

4. Speichern Sie Ihre Schwarzweißaufnahme als Dateikopie – zum Beispiel unter bild34-schwarzweiss.jpg. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Bild und wählen Sie Speichern unter aus. So bleibt Ihnen das Originalbild unverändert erhalten.

Fazit: Schauen Sie sich Ihre schönsten Porträtaufnahmen mal in Schwarzweiß an. Mit Photo Commander 16 kostet Sie das nur wenige Klicks.

