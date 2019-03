Das weckt Frühlingsgefühle! So werden Ihre Fotos so farbenfroh wie die Natur selbst

Verpassen Sie Ihren Fotos einen Extra-Schub Farbe

Vor ein paar Tagen hat mein Nachbar Fotos von meinem Garten bewundert und gemeint, dass seine Krokusse nie so schön blühen. Ich habe ihm verraten, dass ich mit Photo Commander 15 (hier klicken zum Download) immer etwas nachhelfe. Per Mausklick verstärke ich die Farben und sorge so für Fotos mit einem tollen Frühlings-Look. Verpassen auch Sie Ihren Fotos kräftigere Farben!

1. Starten Sie Photo Commander 15 und doppelklicken Sie auf das Landschaftsfoto, dem Sie eine Extraportion Farbe verpassen möchten.

2. Sie befinden sich nun im Bildbearbeitungsmodus von Photo Commander 15. Klicken Sie in der Menüleiste auf Optimieren und wählen Sie anschließend Farben verstärken aus.

3. Photo Commander 15 erhöht nun automatisch den Farbkontrast Ihres Fotos. Die Leuchtkraft der Farben wird dabei deutlich verstärkt. So wirkt die Aufnahme gleich viel farbenfroher und zudem deutlich lebendiger.

4. Wenn Sie zufrieden mit dem Ergebnis sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Foto und wählen Speichern unter. Verträgt Ihr Foto noch intensivere Farben, klicken Sie einfach noch einmal auf Farben verstärken. Sollten Sie die Farben für Ihren Geschmack dann doch einen Tick zu viel verstärkt haben, können Sie das ganz einfach rückgängig machen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche Rückgängig, um die Farbverstärkung ungeschehen zu machen.

Fazit: Landschaftsfotos wirken mit kräftigeren Farben gleich viel stimmungsvoller. Mit Photo Commander 15 verstärken Sie die Farben auf Ihren Fotos so schnell wie mit keinem anderen Programm.

Wenn Sie weitere Tipps und Tricks zum Tool Photo Commander 15 erhalten möchten, testen Sie jetzt ohne Risiko "PC-Wissen für Senioren" - hier klicken!